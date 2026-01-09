¿Regresa Blockbuster? Rumores apuntan que llegará como plataforma para competir con Netflix

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La nostalgia podría encontrar su lugar en el streaming. La emblemática cadena de renta de películas Blockbuster estaría preparando su regreso a la industria del entretenimiento digital con una nueva plataforma de streaming, la cual podría ver la luz a nivel internacional este mismo 2026, según rumores que han comenzado a circular en medios especializados.

Aunque no hay un anuncio oficial, la especulación comenzó luego de que en la página web de Blockbuster apareciera el mensaje:

“Estamos trabajando en rebobinar tu película… pero mientras esperas, descubre todo lo que Sling TV tiene para ofrecer.”

Esta frase ha desatado teorías sobre una posible alianza entre Blockbuster y Sling TV, una plataforma de televisión por internet propiedad de Dish Network, lo que abriría la puerta a una competencia directa con gigantes del sector como Netflix, HBO Max, Prime Video o Disney Plus.

Para muchas personas que vivieron el auge del cine en casa en las décadas de los 80 y 90, Blockbuster representa una época dorada, cuando elegir una película implicaba recorrer pasillos, revisar carátulas y compartir en familia.

El posible lanzamiento de esta nueva plataforma digital ha generado entusiasmo entre fanáticos del cine y nostálgicos de la experiencia Blockbuster, quienes ven en este regreso una oportunidad para reconectar con ese modelo tradicional, pero adaptado a las nuevas tecnologías.