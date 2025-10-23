¡Reencuentro épico! Los hermanos de Malcolm están de vuelta

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La nostalgia se apodera de las redes sociales luego de que Frankie Muniz compartiera una imagen que confirma lo que muchos ya sabíamos: el reboot de Malcolm el de en medio, que contará con cuatro nuevos episodios que serán lanzados por Disney+.

“Me dijeron que no publicara esto todavía, pero luego escuché esta canción (They Might Be Giants - Boss of me — tema principal de la serie —). Estoy muy emocionado porque vean los nuevos episodios y extraño a mis hermanos”, escribió Frankie Muniz en su cuenta de Instagram.

Muniz aparece acompañado de Justin Berfield (Reese) y Christopher Masterson (Francis), mostrando cómo el tiempo ha pasado, especialmente por el notorio cambio físico de Reese.

La producción, que revolucionó la comedia familiar con su narrativa en cámara directa, regresa después de casi dos décadas de ausencia. Aunque finalizó en 2006, Malcolm el de en medio sigue vivo en México gracias a las constantes repeticiones en televisión abierta.

Uno de los guiños que la serie dejó para la posteridad fue el misterio del apellido de la familia. Aunque en el episodio piloto Francis aparece con el apellido “Wilkerson”, la producción decidió dejar a la familia sin nombre durante toda la serie. Solo en el último capítulo se revela el apellido definitivo: “NoLastName” (“Sin Apellido”), una broma que representa a la familia disfuncional que conquistó al público mexicano.

Hasta el momento, no se han confirmado más detalles sobre la trama, lo que sí está claro es que este regreso será más que entretenimiento.