Redes sociales estallan tras operativo en Venezuela: artistas e influencers reaccionan

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La madrugada del 3 de enero de 2026, la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses generó una ola de reacciones en redes sociales, especialmente entre artistas e influencers de origen venezolano que residen fuera del país.

Pedro Luis Joäo Figueira Álvarez, mejor conocido como La Divaza, compartió videos en su cuenta de Instagram visiblemente emocionado tras conocer la noticia. En uno de ellos, corrió por la calle mientras expresaba:

“¡Cayó Maduro! [...] Yo salí a correr. Cayó Maduro, marica. Donald Trump publicó que cayó Maduro. Ay, chama, a mí me va a dar una vaina”.

En otro video, el influencer confesó sentirse desconcertado:

“Yo he esperado toda mi vida este maldito momento. [...] Tanta gente que ha muerto, tanta gente que se ha ido del país... Ya quiero volver a Venezuela, marica”.