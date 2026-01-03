Redes sociales estallan tras operativo en Venezuela: artistas e influencers reaccionan

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La madrugada del 3 de enero de 2026, la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses generó una ola de reacciones en redes sociales, especialmente entre artistas e influencers de origen venezolano que residen fuera del país.
Pedro Luis Joäo Figueira Álvarez, mejor conocido como La Divaza, compartió videos en su cuenta de Instagram visiblemente emocionado tras conocer la noticia. En uno de ellos, corrió por la calle mientras expresaba:
“¡Cayó Maduro! [...] Yo salí a correr. Cayó Maduro, marica. Donald Trump publicó que cayó Maduro. Ay, chama, a mí me va a dar una vaina”.
En otro video, el influencer confesó sentirse desconcertado:
“Yo he esperado toda mi vida este maldito momento. [...] Tanta gente que ha muerto, tanta gente que se ha ido del país... Ya quiero volver a Venezuela, marica”.
Distintas figuras del espectáculo venezolano reaccionaron con mensajes de esperanza y emoción ante la captura de Nicolás Maduro. Entre ellos se encuentran artistas como Ricardo Montaner, Marjorie de Sousa, Gaby Spanic, Alicia Machado y Danny Ocean, quienes utilizaron sus redes sociales para expresar su sentir.
El cantautor Ricardo Montaner escribió en su cuenta de Instagram una oración dedicada a su país: “Señor, cuida y bendice al pueblo venezolano... Venezuela libre”, mensaje que rápidamente se viralizó.
Por su parte, la actriz Gaby Spanic hizo referencia a una profecía que, según indicó, fue dicha meses atrás: “Fue dicha su palabra en agosto 2024…”.
La también actriz Marjorie de Sousa compartió un mensaje cargado de fe y patriotismo: “Dios es grande, Venezuela libre, un día llega un 3 de enero”.
El cantante Danny Ocean se limitó a publicar la bandera de Venezuela en sus historias de Instagram, un gesto simbólico que fue bien recibido por sus seguidores.
Finalmente, Alicia Machado, ex Miss Universo, expresó su sentir de forma breve pero contundente con las palabras: “Venezuela libre”.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó en su red Truth Social que Nicolás Maduro fue capturado y trasladado fuera del país en una operación militar en Caracas.
