¿Recuerdas al señor Aguilera de Chabelo? Fue pareja de la mamá de Aislinn Derbez (qepd)

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Tras la lamentable noticia del fallecimiento de la actriz y locutora Gabriela Michel, madre de la actriz Aislinn Derbez, ha salido a la luz un aspecto poco conocido de su vida personal: su vínculo con Jorge Alberto Aguilera, conductor ampliamente recordado por su participación en el programa “En Familia con Chabelo”.
El deceso de Gabriela Michel fue confirmado el 24 de noviembre de 2025 por la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI), que reconoció su extensa carrera en televisión y doblaje. Entre sus trabajos más recordados se encuentra su interpretación en español de Samantha Jones, personaje de la serie Sex and the City.
Además de su carrera profesional, Gabriela compartió parte de su vida con Jorge Alberto Aguilera, conocido por muchos como “El señor Aguilera”, quien se convirtió en figura entrañable de la televisión mexicana durante las décadas de los 90 y 2000.
Fue durante este tiempo que construyó una familia junto a Michel y convivió con Aislinn Derbez en su infancia. Juntos también tuvieron dos hijas: Michelle y Chiara.
Aguilera fue responsable de la sección “Los cuates de provincia” en el programa dominical conducido por Xavier López “Chabelo”, y además ha trabajado en doblaje de cine con títulos como Dumbo (2019), Christopher Robin, Robots y Buscando a Nemo.
RYE-