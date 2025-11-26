¿Recuerdas al señor Aguilera de Chabelo? Fue pareja de la mamá de Aislinn Derbez (qepd)

Además de su carrera profesional, Gabriela compartió parte de su vida con Jorge Alberto Aguilera, conocido por muchos como “El señor Aguilera”, quien se convirtió en figura entrañable de la televisión mexicana durante las décadas de los 90 y 2000.

Fue durante este tiempo que construyó una familia junto a Michel y convivió con Aislinn Derbez en su infancia. Juntos también tuvieron dos hijas: Michelle y Chiara.