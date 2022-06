Reconocido chef mexicano exhibe a "influencer"; quería "tragar gratis"

Edgar Núñez es propietario y copropietario de algunos restaurantes en la capital del país, como Comedor Jacinta, Sud777, Agua Fresca, María Dolores, entre otros.

En 2019, Comedor Jacinta apareció en la lista de los 120 mejores restaurantes del mundo de S. Pellegrino, en el lugar 58. Además la revista Forbes nombró a Núñez entre los 10 mejores chefs de México.

Manuela se defiende

La joven colombiana habló de esta situación a través de sus historias de Instagram, en la que señala que ella no se autonombra "influencer" y que ese término no le gusta. También dijo que no le escribió directamente al chef, sino al restaurante (no se aclara cuál).

En su explicación indicó que sólo se trataba de una propuesta y nada más e incluso ofreció una disculpa al chef Núñez si se había sentido ofendido. Finalmente indicó que ha recibido comentarios de apoyo al respecto y otros tantos negativos. Pero agradeció por el apoyo recibido.