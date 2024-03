Reaparece joven golpeado por feministas para contar su versión y pedir dinero

"Ahí me empiezan a encerrar, y decido marcharme sin llaves, pues total empujar mi moto hasta mi casa o al menos hasta salirme de ahí es mejor idea que quedarme un solo segundo más, pero noto que ni siquiera me están dejando ir, (a pesar que me pedían a gritos que me fuera) me retienen la moto, no hay ningún espacio por el (que) pueda avanzar, me preocupo sobre mis pertenencias y seguridad y todo se detona cuando varias de ellas comienzan a agredirme físicamente, punto donde me veo amenazado y en necesidad de responder de vuelta para actuar en legítima defensa, en respeto hacia mi persona salvaguardando la dignidad, lo más importante que cada persona alberga", escribió.

Recordó que todo terminó en cuestión de segundos después de la intervención policial. "Después de perder todas mis pertenencias y mi moto quedando vandalizada, solo a mí me llevaron a un Ministerio Público donde permanecí encerrado".

Finalmente, señaló, fue liberado con ayuda de su familia, sin embargo, aseguró que "problemas han surgido desde entonces puesto que varias personas me consideran enemigo público número uno, mi futuro laboral es incierto (me impiden laborar sin dar más explicaciones y rindiendo declaraciones falsas sobre mí) y la conmoción de lo ocurrido todavía persiste".

Por último, Abraham Presilla pidió ayuda económica a la población, dijo, "solo quiero recuperar principalmente lo de mi motocicleta que continúa retenida, y la fianza que fueron los gastos más fuertes, aunado a mis demás de artículos personales (casco, mochila, lector electrónico, libro de historia griega, complementos alimenticios y una cadena de plata)".