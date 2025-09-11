Reaparece cantante de Andy y Lucas y habla de su deformación de nariz y problemas de salud

El cantante explicó que sus malestares comenzaron durante un concierto, cuando sufrió mareos que llevaron a los médicos a realizarle estudios.

“El cardiólogo me ha detectado una cardiopatía isquémica, no me coagula la sangre como debería y eso hace que el oxígeno se reduzca”, detalló. Según comentó, sus últimas revisiones “no han salido como deberían”, por lo que debe reducir el estrés y descansar.

El grupo tiene programado un último concierto el 10 de octubre, aunque no descartan regresar en el futuro cuando la salud de Lucas lo permita.

El artista también aclaró que sus problemas cardíacos están relacionados con el cambio físico que ha experimentado en su nariz, tema del que muchos se habían burlado.

“Todo comenzó con mi problema de corazón y la desviación de tabique nasal que tenía, que me costaba respirar”, explicó.