Rapero Lil Nas X deambula en ropa interior y termina detenido [VIDEO]

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La madrugada del jueves 21 de agosto, el rapero Lil Nas X fue arrestado y hospitalizado tras protagonizar un incidente en las calles de Studio City, en Los Ángeles, California. Testigos lo reportaron caminando desorientado, vestido solo con calzoncillos y botas blancas, lo que derivó en una intervención policial.

Alrededor de las 4:00 a.m., residentes de Ventura Boulevard alertaron a las autoridades sobre un “hombre desnudo en la calle”. Al llegar al lugar, elementos del Departamento de Policía de Los Ángeles identificaron al sujeto como Montero Lamar Hill, nombre real del cantante.

Según el informe preliminar, el intérprete de Industry Baby habría agredido a uno de los agentes, motivo por el cual fue detenido. Minutos después, fue trasladado de emergencia a un hospital cercano, aparentemente bajo los efectos del alcohol y otras sustancias, según fuentes extraoficiales.