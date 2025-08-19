¿Quieres ver la serie? Esta es la cronología oficial del universo Alien

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A 46 años del estreno de Alien: El octavo pasajero (1979), la franquicia de ciencia ficción sigue más viva que nunca. Con películas, spin-offs y ahora una nueva serie titulada Alien: Earth, muchos fans se preguntan en qué orden deben ver la saga completa.
Aunque la cinta dirigida por Ridley Scott fue la primera en estrenarse, no es el inicio cronológico del universo. Según la línea de tiempo interna de la historia, todo comienza en el año 2093 y finaliza en el 2381.
Prometheus (2012)
Alien: Covenant (2017)
Alien: Earth (2025, serie)
Alien: El octavo pasajero (1979)
Alien: Romulus (2024)
Aliens (1986)
Alien 3 (1992)
Alien: Resurrection (1997)
Aunque existen también dos películas de Alien vs. Depredador (2004 y 2020), estas se consideran eventos aislados y no forman parte de la mitología central de los xenomorfos.
La serie Alien: Earth se estrenó el pasado 12 de agosto de 2025 en Disney Plus, con un elenco encabezado por Sydney Chandler, Timothy Olyphant y Kit Young. La trama inicia cuando un equipo de rescate investiga un accidente espacial que esconde una amenaza letal.
La dirección corre a cargo de Noah Hawley, reconocido por llevar Fargo a la pantalla grande. Hasta ahora, la crítica ha recibido con entusiasmo los dos primeros capítulos.
mrh