¿Quieres ver la serie? Esta es la cronología oficial del universo Alien

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A 46 años del estreno de Alien: El octavo pasajero (1979), la franquicia de ciencia ficción sigue más viva que nunca. Con películas, spin-offs y ahora una nueva serie titulada Alien: Earth, muchos fans se preguntan en qué orden deben ver la saga completa.

Aunque la cinta dirigida por Ridley Scott fue la primera en estrenarse, no es el inicio cronológico del universo. Según la línea de tiempo interna de la historia, todo comienza en el año 2093 y finaliza en el 2381.

Orden cronológico para ver el universo Alien:

Prometheus (2012) Alien: Covenant (2017) Alien: Earth (2025, serie) Alien: El octavo pasajero (1979) Alien: Romulus (2024) Aliens (1986) Alien 3 (1992) Alien: Resurrection (1997)

Aunque existen también dos películas de Alien vs. Depredador (2004 y 2020), estas se consideran eventos aislados y no forman parte de la mitología central de los xenomorfos.