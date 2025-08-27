¿Quieres cambiarte? Estos son los precios de Apple Music en México

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Apple Music se mantiene como una de las plataformas líderes de música en streaming y, para 2025, actualizó los precios de sus planes en México, además de mantener beneficios exclusivos para estudiantes y familias.

Estudiantes: 69 pesos al mes

Individual: 129 pesos al mes

Familiar (hasta 5 personas): 199 pesos al mes

Todos los planes incluyen acceso a más de 100 millones de canciones y 30 mil playlists sin anuncios, además de programas originales, conciertos exclusivos y estaciones de radio en vivo y bajo demanda, presentadas por artistas de talla internacional.

Apple Music ofrece distintos periodos de prueba sin costo: