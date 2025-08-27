¿Quieres cambiarte? Estos son los precios de Apple Music en México

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Apple Music se mantiene como una de las plataformas líderes de música en streaming y, para 2025, actualizó los precios de sus planes en México, además de mantener beneficios exclusivos para estudiantes y familias.
Estudiantes: 69 pesos al mes
Individual: 129 pesos al mes
Familiar (hasta 5 personas): 199 pesos al mes
Todos los planes incluyen acceso a más de 100 millones de canciones y 30 mil playlists sin anuncios, además de programas originales, conciertos exclusivos y estaciones de radio en vivo y bajo demanda, presentadas por artistas de talla internacional.
Apple Music ofrece distintos periodos de prueba sin costo:
1 mes gratis en suscripciones nuevas.
1 mes gratis y Apple TV+ para estudiantes.
3 meses gratis en la compra de dispositivos Apple (AirPods, Beats, HomePod o iPhone).
3 meses gratis para planes familiares (hasta cinco integrantes).
Entre sus herramientas más recientes destacan:
Audio espacial con Dolby Atmos.
Apple Music Sing, con letras en tiempo real y voces ajustables.
Apple Music puede escucharse en equipos iOS y Android, además de otras plataformas:
iPhone, iPad, Apple Watch, Apple TV, Mac, HomePod y CarPlay.
Smart TV (Samsung y LG), PlayStation 5, Xbox y Roku.
Android (mediante la app en Google Play).
PC (actualizando iTunes).
Amazon Echo, Sonos y Google Nest.
Con estas opciones, Apple Music busca mantenerse competitivo frente a otros servicios como Spotify y YouTube Music, ofreciendo música sin interrupciones y contenido exclusivo para sus suscriptores.
mrh