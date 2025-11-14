¿Quiénes ganaron en los Latin Grammy 2025? Aquí los más destacados

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con una noche llena de presentaciones memorables, reconocimientos históricos y estrenos de nuevas categorías, los Latin Grammy 2025 coronaron a Bad Bunny como el artista más galardonado de la edición, al llevarse cinco estatuillas de sus 12 nominaciones.

El puertorriqueño triunfó en las categorías más destacadas: Álbum del Año por DeBÍ TiRAR MáS FOToS, Mejor Álbum de Música Urbana, Mejor Interpretación Urbana/Fusión Urbana, Mejor Interpretación Reggaetón con Voy A Llevarte Pa PR, y Mejor Canción Urbana por DtMF. Estos premios consolidan su impacto como uno de los artistas más influyentes de la música latina contemporánea.

Otro de los momentos destacados fue el triunfo de Karol G, quien se llevó el Latin Grammy a Canción del Año con Si Antes Te Hubiera Conocido, superando a nombres como Natalia Lafourcade, Mon Laferte y el propio Bad Bunny. La colombiana también fue finalista en otras categorías clave como Grabación del Año.

En la categoría de Mejor Nuevo Artista, la ganadora fue Paloma Morphy, quien se ha destacado por su propuesta vocal y lírica dentro de la música alternativa. Mientras tanto, Alejandro Sanz se llevó el premio a Grabación del Año con su tema Palmeras en el Jardín, y Joaquina, artista venezolana en ascenso, figuró entre los nominados más reconocidos por su álbum Al romper la burbuja.