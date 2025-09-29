¿Quién ganará? Final de La Casa de los Famosos llegará al cine

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La emoción por “La Casa de los Famosos México” llegará a las salas de cine, ya que Cinépolis anunció que transmitirá en vivo la gran final del reality show este 5 de octubre, en un evento exclusivo para los seguidores del programa.

A través de sus redes sociales, la cadena cinematográfica confirmó que los fanáticos podrán vivir la experiencia en pantalla grande, gracias a la colaboración con +QUE CINE, el espacio de Cinépolis dedicado a eventos especiales, conciertos, y contenidos fuera de lo común.

La final promete ser un evento lleno de sorpresas, emoción y expectativa, ya que se revelará quién será el o la ganadora de esta edición, tras semanas de convivencia, retos y alianzas que han capturado la atención del público mexicano.