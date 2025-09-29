Entretenimiento

¿Quién ganará? Final de La Casa de los Famosos llegará al cine

La experiencia será única: risas, tensión y aplausos en las salas de cine
FB/ La Casa de los Famosos México
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La emoción por La Casa de los Famosos México” llegará a las salas de cine, ya que Cinépolis anunció que transmitirá en vivo la gran final del reality show este 5 de octubre, en un evento exclusivo para los seguidores del programa.

A través de sus redes sociales, la cadena cinematográfica confirmó que los fanáticos podrán vivir la experiencia en pantalla grande, gracias a la colaboración con +QUE CINE, el espacio de Cinépolis dedicado a eventos especiales, conciertos, y contenidos fuera de lo común.

La final promete ser un evento lleno de sorpresas, emoción y expectativa, ya que se revelará quién será el o la ganadora de esta edición, tras semanas de convivencia, retos y alianzas que han capturado la atención del público mexicano.

Los boletos estarán disponibles en la cartelera oficial de Cinépolis en los próximos días.

Cinépolis
La Casa de los Famosos México
final 5 de octubre

