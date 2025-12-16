¿Quién ganó el rating en la final? Azteca lo hizo por goleada

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La final del Torneo Apertura 2025 entre Toluca y Tigres se convirtió en una noche inolvidable, no solo por el dramático desenlace en penales que coronó bicampeón al equipo mexiquense, sino también por la intensa batalla televisiva que se libró fuera de la cancha: TV Azteca venció a Televisa en la competencia por la audiencia, con una diferencia superior al 25%.