¿Quién ganó el rating en la final? Azteca lo hizo por goleada

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La final del Torneo Apertura 2025 entre Toluca y Tigres se convirtió en una noche inolvidable, no solo por el dramático desenlace en penales que coronó bicampeón al equipo mexiquense, sino también por la intensa batalla televisiva que se libró fuera de la cancha: TV Azteca venció a Televisa en la competencia por la audiencia, con una diferencia superior al 25%.
En redes sociales, TV Azteca agradeció a su audiencia con un mensaje directo: “Fuimos el canal más visto, superando a nuestra competencia por un 25% de la audiencia. Gracias por elegirnos para vivir la emoción hasta el último minuto”, se publicó desde la cuenta oficial de la televisora en la red social X.
El triunfo de TV Azteca en rating parece tener un nombre clave: Christian Martinoli. Con su estilo inconfundible, carisma y comentarios punzantes, el narrador se ha consolidado como uno de los favoritos del público mexicano. Frases como “¡Chorizo-Power!” han trascendido la pantalla, convirtiéndose en parte del folclore futbolístico nacional.
Martinoli no estuvo solo. Lo acompañaron figuras como Luis García, Jorge Campos y David Medrano, conformando un equipo reducido pero eficaz. Su conexión con la audiencia superó, incluso, al nutrido plantel de Televisa Deportes, encabezado por Andrés Vaca, David Faitelson, Ricardo LaVolpe, entre otros.
RPO