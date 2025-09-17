¿Quién es quién en Las muertas, la serie de Luis Estrada?

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Luis Estrada, regresa con fuerza, pero ahora desde el terreno de las series, "Las muertas", disponible ya en Netflix, es su primera incursión en el formato episódico, y lo hace con una historia que desde los años 60 ha sacudido la conciencia del país: el caso de Las Poquianchis.

Inspirada en la novela homónima de Jorge Ibargüengoitia —quien a su vez se basó en hechos reales—, la producción revive uno de los episodios más oscuros de la historia criminal de México: una red de trata de personas liderada por tres hermanas que operaron durante años bajo la protección de autoridades y figuras del poder.

“Desde los 15 años quise contar esta historia”, dijo Luis Estrada en entrevista. “Pero una película no le haría justicia. Era demasiado grande, demasiado brutal”.

Así nació Las muertas, una serie de seis capítulos que, según el propio director, funcionan como películas individuales con una narrativa satírica y feroz.