‘¿Quién es la Máscara?’ vence por 2 millones de televidentes a ‘La Granja VIP’

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- ¿Quién es la Máscara? de Televisa alcanzó 6 millones 317 mil televidentes, con lo cual logró superar a La Granja VIP de TV Azteca por más de 2 millones de televidentes.

El contexto no podría haber sido más interesante. ¿Quién es la Máscara?, un programa basado en el misterio de descubrir las identidades de las celebridades ocultas detrás de elaborados disfraces, apostó por un formato familiar lleno de suspenso y espectáculo. La sorpresa final llegó cuando Tropicoco, un enigmático personaje, reveló ser nada menos que la cantante y actriz Paulina Goto, lo que desató una avalancha de reacciones en redes sociales y consolidó su victoria en la audiencia.

Por otro lado, el reality de TV Azteca, La Granja VIP, también tuvo su dosis de drama, alianzas y conflictos, pero no logró enganchar tanto al público. En su última emisión previa a la gran final, el programa apenas logró 3 millones 915 mil televidentes. Sergio Mayer Mori, uno de los participantes más polémicos, fue el eliminado en la semana semifinal, lo que puso fin a sus aspiraciones de alcanzar la gloria en este reality.