¿Quién es Fátima Bosch, la mexicana que alzó la voz en Miss Universo?

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Fátima Bosch soñaba con conocer Tailandia. Jamás imaginó que en su primera visita no solo recorrería sus calles, sino que regresaría a México con la corona de Miss Universo 2025, convirtiéndose en la cuarta mexicana en lograrlo.

La joven de 25 años, originaria de Teapa, Tabasco, no fue solo una concursante más: fue protagonista de uno de los certámenes más polémicos en la historia del concurso y símbolo inesperado de resistencia femenina.

Criada en una familia amorosa pero enfrentando desde pequeña desafíos como el TDAH y el acoso escolar, Fátima forjó una personalidad resiliente. Su formación como diseñadora de moda la llevó desde la Universidad Iberoamericana hasta Milán y EE.UU., con un enfoque en la sustentabilidad textil.