¿Quién es Fátima Bosch, la mexicana que alzó la voz en Miss Universo?

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Fátima Bosch soñaba con conocer Tailandia. Jamás imaginó que en su primera visita no solo recorrería sus calles, sino que regresaría a México con la corona de Miss Universo 2025, convirtiéndose en la cuarta mexicana en lograrlo.
La joven de 25 años, originaria de Teapa, Tabasco, no fue solo una concursante más: fue protagonista de uno de los certámenes más polémicos en la historia del concurso y símbolo inesperado de resistencia femenina.
Criada en una familia amorosa pero enfrentando desde pequeña desafíos como el TDAH y el acoso escolar, Fátima forjó una personalidad resiliente. Su formación como diseñadora de moda la llevó desde la Universidad Iberoamericana hasta Milán y EE.UU., con un enfoque en la sustentabilidad textil.
La familia materna de Fátima tiene historia en los certámenes: sus tías compitieron en el concurso Flor de Tabasco, y su tía Mónica Fernández Balboa ha ocupado importantes cargos políticos. Esa dualidad entre belleza y política ha marcado su carácter: sabe lo que implica la representación pública.
Aunque alguna vez dudó del mundo de los concursos, fue su acercamiento con George Figueroa, director de Miss Universo México, lo que la convenció de que hoy el certamen busca algo más: mujeres reales con voz y causa.
A inicios de noviembre, Fátima fue reprendida públicamente por Nawat Itsaragrasil, organizador tailandés del concurso, por no publicar ciertos contenidos promocionales. En un acto poco habitual, Bosch respondió con firmeza:
El gesto causó indignación y solidaridad: varias concursantes abandonaron el salón con ella. Aunque el momento generó controversia, también le ganó admiración mundial. La presidenta Claudia Sheinbaum la calificó como ejemplo de dignidad.
Su triunfo no estuvo exento de dudas. Un jurado renunció días antes, alegando manipulación. En redes, algunos especularon que el conflicto favoreció su victoria. No obstante, el gesto de dignidad y su preparación hablaron por sí mismos.
Tras ser coronada, Fátima apuntó al cielo, un gesto que muchos interpretaron como espiritual. Dijo querer ser recordada “como una persona que cambió el prototipo de Miss Universo” y usó su voz para inspirar.
"Me encantaría usar esa corona para llevar luz donde solo había oscuridad", dijo antes del certamen. Hoy, con la corona en la cabeza, esa luz apenas comienza a brillar.
RPO