¡Querida! Así sonará Juan Gabriel en Morelia con orquesta en vivo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La música, el sentimiento y la grandeza de Juan Gabriel llegarán a Morelia con un concierto sinfónico de gala el próximo sábado 14 de febrero de 2026 en el Teatro Morelos, a las 20:00 horas.

Bajo el nombre “Juan Gabriel en el Palacio de Bellas Artes”, el espectáculo contará con la participación de la Orquesta Sinfónica Custodia de México, que interpretará los más grandes éxitos del “Divo de Juárez” en una noche que promete emocionar a los fans del ícono mexicano.

La preventa exclusiva de boletos está disponible a través del sistema ShowTicket, y se anticipa una alta demanda dada la relevancia del homenaje y la fecha significativa: el Día del Amor y la Amistad.