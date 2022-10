Queen lanza canción inédita interpretada por Freddie Mercury

Reino Unido (MiMorelia.com).- La legendaria banda Queen lanzó una canción inédita con la voz de Freddie Mercury, grabada hace más de 30 años.

A través de redes sociales, la banda informó que el sencillo "Face It Alone" sería parte del álbum The Miracle, en 1989, pero al final el track no se incluyó.

Este jueves se estrenó "Face It Alone", se trata de la primera canción de la banda en 8 años, y que permaneció "oculta" por 34 años.

"Nos habíamos olvidado de este tema. Pero ahí estaba, esta pequeña joya. Es maravillosa, un verdadero descubrimiento. Es una pieza muy apasionada", señaló el baterista Roger Taylor, en un comunicado.