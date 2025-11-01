¿Qué ver este noviembre? Estos son los estrenos que trae Netflix

Una de las novedades más esperadas es la llegada de “Stranger Things 5: Vol. 1”, que se estrena el 26 de noviembre y promete ser uno de los contenidos más vistos. También se suma a la plataforma la serie completa de “El joven Sheldon” (Temporadas 1-7), disponible desde el 7 de noviembre.

Para quienes buscan películas, Netflix sorprende con el regreso de la saga completa de “Shrek” desde el 1 de noviembre, así como con cintas clásicas como “Miss Simpatía”, “El diario de Bridget Jones”, “Rescatando al soldado Ryan” y el estreno de “Furiosa: De la saga Mad Max”, el 16 de noviembre.

