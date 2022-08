¿Qué onda con la reventa de boletos, la influencer y Ticketmaster?

No conforme con ello, Miroslava aún se defendía señalando que "es claro que no convenga decir que detrás de los eventos hay muchos intereses, precios y ventas por aparte", como sugiriendo que a las grandes empresas no les convenía aceptar que otorgan boletos para la reventa.

La joven finalizó "Yo tengo mucha paz mental y mi conciencia super tranquila". Sin embargo, poco después de ello cerró sus cuentas de Twitter e Instagram.