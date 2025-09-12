¿Qué hacer en Morelia si no tienes megapuente en septiembre?

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Aunque el megapuente por el 15 y 16 de septiembre de este año no aplicará para todas las entidades del país, eso no significa que no puedas celebrar en grande las Fiestas Patrias 2025. En Morelia, las opciones para disfrutar el ambiente festivo están a la vuelta de la esquina, sin necesidad de salir de la ciudad ni esperar días adicionales de descanso.

Desde antojitos mexicanos en mercados y plazas públicas, hasta presentaciones culturales y conciertos gratuitos, los días patrios ofrecen una excelente oportunidad para reconectar con las tradiciones. El Centro Histórico de Morelia suele ser uno de los puntos más concurridos, gracias a su iluminación tricolor, actividades folclóricas y la tradicional ceremonia del Grito de Independencia en Palacio de Gobierno.

Además, para quienes buscan alternativas más tranquilas, hay opciones para disfrutar desde casa: preparar una cena típica en familia, ver películas mexicanas o seguir la transmisión nacional del Grito de Independencia desde la Ciudad de México.

Si bien no todas las escuelas en Michoacán han confirmado un puente largo, el martes 16 de septiembre sigue siendo un día feriado oficial según la Ley Federal del Trabajo (LFT), por lo que muchos trabajadores del sector público y privado sí tendrán el día libre.

Así que, aunque tu calendario no marque "megapuente", tu espíritu patrio no tiene por qué quedarse en pausa. ¡Viva México!

agm