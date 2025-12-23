¡Qué Grinch ni que nada! Estas son 7 películas mexicanas para ver en Navidad

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El cine mexicano también tiene su propio espíritu navideño, y estas películas lo demuestran
Aunque muchas personas asocian la Navidad con clásicos internacionales, el cine nacional ha creado producciones que reflejan nuestras tradiciones, valores y espiritualidad decembrina.
Desde representaciones del Niño Dios hasta pastorelas cargadas de sátira y humor, estas películas forman parte de un patrimonio fílmico que vale la pena recordar durante las fiestas.
En redes sociales, se compartió una lista con cintas mexicanas que han abordado la Navidad desde distintas miradas y épocas.
Aquí te dejamos 7 propuestas del cine navideño mexicano:
Santa Claus (1959), de René Cardona
Jesús, el Niño Dios (1971), dirigida por Miguel Zacarías
Mi niño Tizoc (1971), bajo la dirección de Ismael Rodríguez
Pubertinaje (1971), de José Antonio Alcaraz
Los Tres Reyes Magos (1976), dirigida por Fernando Ruiz y Adolfo Torres Portillo
Navidad, S.A. (2008), con dirección de Fernando Rovzar
Pastorela (2011), de Emilio Portes
Estas películas no solo rescatan tradiciones como el nacimiento, la adoración al Niño Dios y la figura de los Reyes Magos, sino que también abordan temas como la infancia, la crítica social y el humor, todo con un sello muy mexicano.
¿Ya elegiste alguna para ver?
