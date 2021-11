“Puedo irme tranquila”: Carmen Salinas [Video]

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Carmen Salinas grabó un video para su canal en YouTube en el que habló sobre su muerte, y dijo que cuando ese día pasara se iría tranquila.

Fue en el video “El día que Carmen Salinas se saco la Lotería !!” (sic), que se publicó en marzo de 2020, en el que la actriz habló sobre lo que en vida ha hecho por su familia.

"Con mi trabajo logré regalarle a mi hijo su casa, regalarle a mi hija su casa, regalarle a mi hija para que pusiera su negocio, su restaurantito donde salen adelante por sus cuatro hijos. A mi nieta Carmelita le regalé su departamento, a mi nieta Viviana le regalé otro departamento, a Gustavito también, a Fernandito otro departamento y ahí donde nacimos nosotros en Torreón mandé reconstruir la casa porque era de adobe con ladrillo", contó Carmelita.

Y añadió: “Siempre he procurado ver por mi familia, por mis sobrinos, por mis nietos y nietas. Ver por mis hermanos, que los amo con toda mi alma. No saben cuánto los quiero y cuánto me preocupa cada uno de ellos. Puedo decir que el día que Dios me llame a cuentas, puedo irme tranquila porque sé que siempre saqué adelante a mi familia”.