¿Psicológico, traumante o extremo? Elige tu recorrido en la Hacienda del Terror 2025

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Regresa a la ciudad de Morelia la temporada 2025 de la Hacienda del Terror, la casa embrujada que cada año sorprende con experiencias extremas y que en esta edición incorpora nuevas alianzas y escenarios para los amantes del miedo.

Julio César Fuentes, CEO de la Hacienda del Terror, anunció que la temporada comenzará el 17 de octubre y culminará el 16 de noviembre de 2025, con funciones todos los viernes, sábados y domingos, de 7:00 p.m. a 10:30 p.m., en el llamado Parque de Diversiones Abandonado, ubicado en la calle Mexicas número 110, colonia Indeco Santiaguito, en Morelia.

👻 Nuevos recorridos y experiencias extremas

Este año, el público podrá elegir entre cuatro recorridos distintos:

Terror psicológico (actores no tienen contacto físico).

Terror traumante (actores pueden interactuar con toques controlados).

Terror extremo (con contacto físico, elementos desagradables y dinámicas intensas).

Terror esquizofrenia (los asistentes pueden ser “secuestrados” y solo liberados al final del recorrido).

Además, se confirmó una colaboración inédita con el Parque Zoológico "Benito Juárez" de Morelia, donde se realizarán recorridos nocturnos los días 24 y 25 de octubre, con funciones a las 7:00 p.m. y 9:30 p.m., a un costo de 300 pesos por persona.