¿Psicológico, traumante o extremo? Elige tu recorrido en la Hacienda del Terror 2025

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Regresa a la ciudad de Morelia la temporada 2025 de la Hacienda del Terror, la casa embrujada que cada año sorprende con experiencias extremas y que en esta edición incorpora nuevas alianzas y escenarios para los amantes del miedo.
Julio César Fuentes, CEO de la Hacienda del Terror, anunció que la temporada comenzará el 17 de octubre y culminará el 16 de noviembre de 2025, con funciones todos los viernes, sábados y domingos, de 7:00 p.m. a 10:30 p.m., en el llamado Parque de Diversiones Abandonado, ubicado en la calle Mexicas número 110, colonia Indeco Santiaguito, en Morelia.
👻 Nuevos recorridos y experiencias extremas
Este año, el público podrá elegir entre cuatro recorridos distintos:
Terror psicológico (actores no tienen contacto físico).
Terror traumante (actores pueden interactuar con toques controlados).
Terror extremo (con contacto físico, elementos desagradables y dinámicas intensas).
Terror esquizofrenia (los asistentes pueden ser “secuestrados” y solo liberados al final del recorrido).
Además, se confirmó una colaboración inédita con el Parque Zoológico "Benito Juárez" de Morelia, donde se realizarán recorridos nocturnos los días 24 y 25 de octubre, con funciones a las 7:00 p.m. y 9:30 p.m., a un costo de 300 pesos por persona.
🎭 Expansión y colaboraciones
La Hacienda del Terror también anunció su participación en el Parque Los Encinos de Guanajuato y colaboraciones en bares y antros de Michoacán, con la finalidad de llevar experiencias de terror a más espacios.
🚑 Seguridad garantizada
Para esta edición, la experiencia cuenta con el patrocinio de Serviparamedic Ambulancias, quienes estarán presentes para atender cualquier emergencia. La edad mínima de ingreso es 7 años en Morelia y 10 años en el Zoológico.
💲 Costos y dinámicas
Hacienda del Terror: $130 por persona.
Descuentos para grupos a partir de 20 personas.
Acceso en equipos de 4, 6 u 8 personas.
Entradas bajo responsabilidad del visitante.
