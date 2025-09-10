Proyectarán Toy Story en la Cineteca Nacional

Ciudad de México (MiMorelia.com).- A 30 años de su estreno original en 1995, la película animada Toy Story, dirigida por John Lasseter y producida por Pixar Animation Studios, regresará a los cines en México como parte de la conmemoración de su aniversario.

El reestreno estará disponible a partir del 12 de septiembre en las tres sedes de la Cineteca Nacional en la Ciudad de México, ofreciendo a nuevas generaciones y a los fans de antaño la oportunidad de revivir en pantalla grande la historia de Woody, Buzz Lightyear y sus amigos juguetes.

Las funciones se llevarán a cabo en las siguientes sedes:

🎬 Cineteca Nacional México (sede principal): Av. México Coyoacán 389, Col. Xoco, Alcaldía Benito Juárez.

🎬 Cineteca Nacional de las Artes: Río Churubusco 79, Col. Country Club Churubusco, Alcaldía Coyoacán.

🎬 Cineteca Nacional Chapultepec: Bosque de Chapultepec, 2ª Sección, Alcaldía Miguel Hidalgo.

La cinta, considerada un parteaguas en la historia del cine por ser la primera animación completamente realizada por computadora, narra la vida secreta de los juguetes cuando los humanos no están presentes y la relación entre Woody y Buzz, quienes pasan de ser rivales a grandes amigos.

Con esta proyección, la Cineteca busca rendir homenaje a un clásico que marcó la infancia de millones y que continúa vigente en el imaginario colectivo.