Proponen a Nodal y a Ángela Aguilar para la feria de Zitácuaro, Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Ayuntamiento de Zitácuaro lanzó una consulta ciudadana a través de redes sociales para definir qué artistas del regional mexicano podrían encabezar el cartel de la próxima Expo Feria Monarca 2026.

Entre las opciones más destacadas se encuentran Christian Nodal y Ángela Aguilar, dos de los exponentes jóvenes más populares del género.

La presencia de ambos en la dinámica ha generado entusiasmo entre los usuarios, quienes ya comienzan a manifestar su preferencia por medio de reacciones en las publicaciones oficiales.

La consulta incluye también a reconocidos artistas como Pancho Barraza, Gerardo Ortiz, Julión Álvarez, El Bebeto, Banda MS, Edén Muñoz, La Adictiva y Saúl “El Jaguar” Alarcón.

Con el lema “El poder de la gente”, la dinámica permite que la ciudadanía participe activamente en la planeación del evento, uno de los más esperados del oriente michoacano.

La votación se realiza directamente en redes sociales, donde cada reacción cuenta como voto.

Más adelante se darán a conocer los detalles de la feria en su edición 2026.