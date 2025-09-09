Entretenimiento

Promoción patria: ¡Grita ‘Quiero mi Western!’ y consigue una hamburguesa por $15

La cadena de comida rápida se suma a las celebraciones patrias con una promoción especial de hamburguesas Western
MiMorelia.com
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En el marco de las celebraciones por el 15 de septiembre, la cadena de comida rápida Carl’s Jr. México anunció una promoción especial que estará disponible solo por ese día: la Western Bacon Cheeseburger® tendrá un precio de $15 pesos al adquirir cualquier combo del menú.

La dinámica es simple: solo debes acudir a una sucursal participante y decir la frase “¡Quiero mi Western!” para acceder a la promoción, según lo difundido por la propia marca a través de redes sociales oficiales.

La hamburguesa Western es una de las más representativas de la marca, elaborada con carne de res a la parrilla, queso cheddar, tocino crujiente, aros de cebolla empanizados y salsa BBQ, servida en pan con ajonjolí.

Restricciones importantes:

  • Solo se permite una hamburguesa Western por combo comprado.

  • No aplica con combos infantiles Star Pals®.

  • No es válida el 17 de septiembre de 2025.

  • No es acumulable con otras promociones u ofertas.

  • No válida en restaurantes ubicados en aeropuertos.

  • Válida únicamente en sucursales participantes (consultables en el sitio oficial).

En el pie de la promoción, la empresa especifica que esta oferta está sujeta a términos y condiciones, los cuales pueden consultarse en el sitio web oficial: www.carlsjr.com.mx.

