Promoción patria: ¡Grita ‘Quiero mi Western!’ y consigue una hamburguesa por $15

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En el marco de las celebraciones por el 15 de septiembre, la cadena de comida rápida Carl’s Jr. México anunció una promoción especial que estará disponible solo por ese día: la Western Bacon Cheeseburger® tendrá un precio de $15 pesos al adquirir cualquier combo del menú.

La dinámica es simple: solo debes acudir a una sucursal participante y decir la frase “¡Quiero mi Western!” para acceder a la promoción, según lo difundido por la propia marca a través de redes sociales oficiales.

La hamburguesa Western es una de las más representativas de la marca, elaborada con carne de res a la parrilla, queso cheddar, tocino crujiente, aros de cebolla empanizados y salsa BBQ, servida en pan con ajonjolí.