Presentan en Gamescom 2025 el segundo tráiler de Resident Evil 9

La Gamescom 2025 cerró con uno de los anuncios más esperados por los fanáticos del survival horror: Resident Evil 9: Requiem, la nueva entrega de la popular saga de Capcom que promete dar un giro definitivo a la franquicia.

Durante la Opening Night Live, conducida por Geoff Keighley, se presentó un tráiler de poco más de dos minutos que ofrece un vistazo a la historia y confirma el regreso a escenarios icónicos de la saga.

En esta novena entrega, los jugadores controlarán a Grace Ashcroft, hija de Alyssa Ashcroft, periodista que apareció en Resident Evil Outbreak y que ahora tendrá un papel central en la trama. La historia se centrará en desentrañar los planes que Alyssa tenía antes de ser asesinada y el misterio que rodea su legado.

El título nos llevará de nuevo a las ruinas de Raccoon City, destruida tras la detonación de una bomba para contener la propagación del Virus-T. Este escenario abre la puerta a múltiples referencias y guiños a los clásicos de la serie.

Capcom adelantó que Resident Evil: Requiem permitirá alternar entre la primera y tercera persona, ofreciendo así una experiencia más completa y adaptada a distintos estilos de jugadores.