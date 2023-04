Presenta Maro Romano su propuesta musical en Morelia

"Los invito a escuchar mi música, que la compartan, que la sientan que la sigan en las redes, porque este sueño es suyo también, yo solamente soy el instrumento para poder realizar esto. El público hace al artista y confío en recibir el cariño de ustedes".

Al ser cuestionada sobre las dificultades que representa el incursionar en el mercado de la música se dijo consciente de que no será fácil; sin embargo, reconoció que hasta el momento ha tenido buena aceptación entre el público.

"No me arrepiento de haber cambiado e incursionar en esto. Me siento muy contenta y sé que tal vez me voy a caer, a levantar y me voy a hacer más fuerte".

Finalmente, adelantó que estará presentándose próximamente en Puebla, Estado de México, Cancún, Veracruz y Mazatlán. Además se dijo abierta a cualquier invitación para presentarse en Morelia.

