¡Prepárate tu ramen! Estos son los dramas coreanos que llegan a Netflix en 2023

7.- Song of the bandits

Llega esta historia de acción, historia y romance ambientada en 1920, época de la ocupación japonesa en Corea, con batallas históricas y mucha emoción, se espera que se estrene en marzo con el actor Kim Nam Gil en el papel del esclavo Lee Yoon.

8.- D.P 2

An Joon Ho es un soldado. Es callado y tranquilo, pero inflexible. El sargento Park Beom Goo se da cuenta de la tenacidad y capacidad de observación del soldado An Joon Ho. Él transfiere a An Joon Ho al D.P. (Deserter Pursuit) equipo. Su misión es atrapar a los desertores. An Joon Ho trabaja con el sargento Park Beom Goo y el cabo Han Ho Yeol (Koo Gyo-Hwan) en el equipo. El sargento Park Beom Goo parece cansado todo el tiempo. Él maldice y regaña a An Joon Ho y Han Ho Yeol, pero también los cuida con su aguda perspicacia. Han Ho Yeol a veces le da a An Joon Ho conocimientos de investigación, pero a veces lo molesta.

Mientras tanto, el primer teniente Im Ji Seob solo se preocupa por su éxito en el ejército. No le importa el D.P. equipo.

Ahora llega la segunda temporada de esta historia convertida en drama.

9.- Mask girl