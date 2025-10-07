¡Prepárate para jugar! Nintendo anuncia fechas de su tour por latinoamerica

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Nintendo anunció oficialmente el lanzamiento del Nintendo Mall Tour Latinoamérica 2025, una gira que recorrerá diferentes ciudades del continente con actividades especiales, zonas de juego y demostraciones exclusivas de Nintendo Switch 2 y Nintendo Switch.

El tour visitará países como Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Perú, con paradas confirmadas en más de una docena de ciudades.

En el caso de México, el evento llegará a Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Puebla y Querétaro, ofreciendo a los fanáticos la oportunidad de participar en dinámicas inspiradas en los personajes clásicos de la marca, como Mario, Luigi, Peach y Toad.

Nintendo adelantó que muy pronto se revelarán las fechas, horarios y centros comerciales participantes en cada ciudad, invitando a los fans a mantenerse atentos a sus redes oficiales.

El Nintendo Mall Tour es una experiencia familiar que combina diversión, nostalgia y tecnología, en la que jugadores de todas las edades podrán disfrutar de los títulos más populares y conocer las próximas novedades de la compañía japonesa.

“Podrás jugar demos de juegos de Nintendo Switch 2 y Nintendo Switch. ¡Muy pronto compartiremos más detalles!”, informó Nintendo en sus canales oficiales.