Prepárate para el origen del terror: “IT: Bienvenidos a Derry” se estrena en octubre

La producción será una precuela de las exitosas películas IT (2017) y IT: Capítulo 2 (2019), dirigidas por Andy Muschietti, y explorará los orígenes del mal que habita en el pueblo de Derry, mucho antes de que Pennywise hiciera su terrorífica aparición ante el “Club de los Perdedores”.

En el primer adelanto oficial se muestra una atmósfera inquietante donde la niebla, los globos rojos y las alcantarillas marcan el regreso del horror a Derry. El teaser alterna escenas de un grupo de jóvenes descubriendo los secretos ocultos del pueblo. Con el eslogan “Todo comienza aquí”, la serie promete expandir el universo del payaso más temido del cine desde una nueva generación de víctimas.

“De nada sirve correr. Ya estás en casa”, advierte la campaña promocional de HBO Max.