Prepárate para el juicio final: Helluva Boss llega a cines mexicanos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- ¡El infierno llega a los cines! La popular serie animada Helluva Boss estrenará su primer evento cinematográfico en México bajo el nombre “Festival del Infierno”, disponible a partir de noviembre de 2025 en salas Cinemex.

El anuncio fue acompañado por el lema:

“Prepárate para el juicio final con contenido exclusivo en español.”