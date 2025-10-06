Prepárate para el juicio final: Helluva Boss llega a cines mexicanos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- ¡El infierno llega a los cines! La popular serie animada Helluva Boss estrenará su primer evento cinematográfico en México bajo el nombre “Festival del Infierno”, disponible a partir de noviembre de 2025 en salas Cinemex.
El anuncio fue acompañado por el lema:
“Prepárate para el juicio final con contenido exclusivo en español.”
La función incluirá material inédito y contenido exclusivo en español, pensado para los seguidores de la exitosa serie creada por Vivienne Medrano (Hazbin Hotel), cuya base de fans ha crecido exponencialmente en Latinoamérica.
Helluva Boss es una serie web estadounidense dirigida al público adulto, de género de comedia y musical, creada y dirigida por Vivienne Medrano, como un spin-off de Hazbin Hotel.
Desde su estreno en YouTube en 2019, Helluva Boss se convirtió en un fenómeno global por su estilo visual y su enfoque irreverente del género infernal animado.
Con Festival del Infierno, los fans podrán disfrutarla en pantalla grande por primera vez en México, con una edición especial preparada por SpindleHorse Toons y distribuida exclusivamente por Cinemex.
