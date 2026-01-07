¡Prepárate! Netflix revela todos los estrenos que vienen en 2026

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Netflix reveló este miércoles su lista completa de estrenos para 2026, incluyendo series, películas y juegos que llegarán a la plataforma a lo largo del año, con propuestas para todos los gustos: desde romances, thrillers y animación, hasta producciones originales con potencial de convertirse en grandes éxitos.

Entre los regresos más esperados se encuentran Enola Holmes 3, Lupin, Peaky Blinders: El Hombre Inmortal y Los Caballeros, así como la cuarta temporada de Bridgerton, que se dividirá en dos partes: la primera llegará el 29 de enero y la segunda el 26 de febrero.

El drama romántico también tendrá un lugar destacado en el catálogo, con nuevas entregas de Emily en París T6, Dulces Magnolias T5 (estreno: 11 de junio), y Un lugar para soñar T7, que se estrenará el 12 de marzo.

En cuanto a películas, el catálogo incluirá títulos protagonizados por grandes figuras de Hollywood. Destaca Here Comes the Flood, un atraco con Denzel Washington y Robert Pattinson, así como la cinta de acción APEX, protagonizada por Charlize Theron. También está previsto el estreno de la nueva adaptación de Hombre en llamas, basada en la novela de A. J. Quinnell.

Para los más pequeños y para quienes buscan un momento en familia, destacan la animación Intercambiados, con las voces (en inglés) de Michael B. Jordan y Juno Temple, y el regreso de Plaza Sésamo.