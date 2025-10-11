¡Prepárate! Frankelda llega a la TV abierta antes del estreno de su película

La serie, creada por los hermanos Arturo y Roy Ambriz Rendón y producida por el estudio Cinema Fantasma, se transmitirá un día después del estreno nacional en cines de Soy Frankelda, el primer largometraje mexicano realizado completamente en stop motion.

Se incluirá los cinco capítulos originales de la serie, cada uno con una duración de casi 20 minutos. En cada episodio, la misteriosa escritora fantasma Frankelda y su libro viviente narran cuentos de terror autoconclusivos, con distintos personajes atrapados en situaciones sobrenaturales dentro de una mansión embrujada.

La llegada de Frankelda a múltiples plataformas representa un esfuerzo para democratizar el acceso a contenidos animados hechos en México, con una narrativa original, estética artesanal y personajes memorables que han logrado conectar con públicos de todas las edades.