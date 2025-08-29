Premian a Karla Sofía Gascón como Mejor Actriz en Italia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La actriz española Karla Sofía Gascón fue galardonada con el premio a Mejor Actriz Internacional por su interpretación en la película Emilia Pérez, durante la 82ª edición de los Premios Kinéo, celebrados en el marco del Festival de Cine de Venecia.

La ceremonia de premiación se llevará a cabo este sábado 30 de agosto en el histórico Palazzo Cà Sagredo, donde se reunirán personalidades del cine mundial. Gascón, cuya actuación ha sido descrita como “profundamente transformadora”, da vida a dos personajes en la cinta dirigida por Jacques Audiard: Juan “Manitas” Del Monte y Emilia Pérez.

El filme ha generado gran expectativa a nivel internacional, y la interpretación de Gascón ha sido ovacionada por la crítica en diversos festivales, lo que le ha valido ya nominaciones a los premios Óscar, Globos de Oro, BAFTA y reconocimientos como los Premios César y Lumière en Francia.

Aunque en semanas recientes Gascón fue objeto de controversia por publicaciones en X y otras redes sociales, su trabajo actoral ha logrado imponerse como referente en la cinematografía contemporánea, reforzando su posición como una de las intérpretes más influyentes de su generación.

Los Premios Kinéo, fundados en 2002 con el respaldo del Ministerio de Cultura de Italia, surgieron como una iniciativa del público para reconocer lo mejor del cine. Actualmente son parte esencial de la Mostra de Venecia y se consideran un puente entre la tradición cinematográfica italiana y el talento internacional emergente.