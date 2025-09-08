Pregunta sobre #MeToo y BLM genera incomodidad en rueda de prensa en Venecia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un momento incómodo se vivió durante una rueda de prensa en el Festival Internacional de Cine de Venecia, cuando la actriz Ayo Edebiri fue excluida de una pregunta relacionada con los movimientos sociales #MeToo y Black Lives Matter, generando críticas hacia la periodista que formuló el cuestionamiento.
La situación ocurrió durante la promoción de la película After The Hunt, protagonizada por Julia Roberts, Andrew Garfield y Ayo Edebiri. En ese contexto, la reportera italiana Federica Polidoro dirigió una pregunta exclusivamente a Julia y Andrew, dejando fuera a Ayo, quien es afrodescendiente.
La pregunta fue:
“¿Qué esperar en Hollywood después de que termine el movimiento #MeToo y Black Lives Matter?”
Visiblemente confundido, Andrew Garfield, se dió la vuelta y miró tanto a Julia Roberts como a Ayo sin saber cómo reaccionar. Posteriormente, Ayo Edebiri tomó la palabra con una respuesta que ha comenzado a viralizarse:
“Sé que eso no es para mí, y no sé si tiene algún propósito si no es para mí... No creo que se haga.”
Ayo agregó que el hecho de que los medios no estén cubriendo de forma constante los movimientos #MeToo y Black Lives Matter, no significa que la lucha haya terminado.
La intervención de Ayo ha sido aplaudida en redes sociales por su claridad y dignidad ante una situación que muchos usuarios consideraron excluyente. En contraste, la periodista se ha defendido en sus redes, asegurando que ha sido víctima de “insultos y ataques personales” y que se le está acusando injustamente de racismo.
