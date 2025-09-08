Pregunta sobre #MeToo y BLM genera incomodidad en rueda de prensa en Venecia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un momento incómodo se vivió durante una rueda de prensa en el Festival Internacional de Cine de Venecia, cuando la actriz Ayo Edebiri fue excluida de una pregunta relacionada con los movimientos sociales #MeToo y Black Lives Matter, generando críticas hacia la periodista que formuló el cuestionamiento.

La situación ocurrió durante la promoción de la película After The Hunt, protagonizada por Julia Roberts, Andrew Garfield y Ayo Edebiri. En ese contexto, la reportera italiana Federica Polidoro dirigió una pregunta exclusivamente a Julia y Andrew, dejando fuera a Ayo, quien es afrodescendiente.

La pregunta fue:

“¿Qué esperar en Hollywood después de que termine el movimiento #MeToo y Black Lives Matter?”