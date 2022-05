"Pregúúúntame"; Emilio Azcárraga rechaza que Eugenio Derbez esté vetado en Televisa

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El dueño de Grupo Televisa, Emilio Azcárraga Jean, desmintió que el actor Eugenio Derbez estuviera vetado de la televisora e incluso le reviró que está molesto por los derechos de La Familia P. Luche.

Todo comenzó porque Derbez ha señalado en varias entrevistas, la última el pasado jueves con Javier Poza para Radio Fórmula; que está vetado de la que por muchos años fuera "su casa".

"Regreso de los Óscares, me entrevista todo mundo y de repente toda la gente de Televisa me dice 'hay un memo que dice que tenemos prohibido entrevistarte a ti, estás vetado'. No me lo dijo ningún productor, ninguna personalidad, me lo dijo la gente de abajo, y me cancelan en ese momento dos entrevistas a media hora de entrar al aire", dijo a Javier Poza.

El actor considera que dicho veto se debe a su participación en la campaña contra el Tren Maya, en la que están involucrados varios famosos. "Estoy vetado de Televisa. No me han dicho el motivo, pero quiero creer que es por el Tren Maya".