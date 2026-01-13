"¿Por qué te metes en la vida de las mujeres?": Sabina Berman revela entrevista censurada de Verástegui

¿Dónde ver la entrevista?

El contenido completo ya está disponible en el canal oficial de Sabina Berman en YouTube. Durante la charla, Sabina Berman cuestionó de forma insistente y crítica la postura de Eduardo Verástegui respecto al aborto. "El aborto es un crimen… Yo quiero defender la vida de todos…", dijo en la entrevista el exactor.

"Y yo te agradezco mucho que nos quieras cuidar a todos, excepto cuando nosotros no queremos que nos cuides", reviró Berman.

Estas declaraciones han generado reacciones polarizadas en redes sociales, entre quienes defienden su derecho a expresarse y quienes respaldan la decisión de los medios públicos de no difundir contenidos que vulneren derechos humanos.