"¿Por qué te metes en la vida de las mujeres?": Sabina Berman revela entrevista censurada de Verástegui

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Luego de que fuera cancelada su transmisión por Canal Once y Canal Catorce, la periodista Sabina Berman publicó este martes en su canal personal de YouTube la entrevista completa que realizó al actor, activista y controversial Eduardo Verástegui.
En el video, Verástegui se sincera en el "confesionario" del programa LargoAliento, donde habla abiertamente sobre su fe católica, su visión sobre el aborto, su sexualidad, su postura política y su misión de vida.
La entrevista había sido anunciada para transmitirse el pasado fin de semana en medios públicos, pero fue retirada sin previo aviso, lo que provocó acusaciones de censura por parte del propio Verástegui y un encendido debate en redes sociales.
En un comunicado conjunto, las Defensorías de las Audiencias de ambos canales explicaron que, tras analizar el contenido, concluyeron que la entrevista promovía una “noción política contraria a los derechos fundamentales de las mujeres y otros grupos vulnerables”, lo cual infringe el artículo 250 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.
“La libertad de expresión en los medios públicos se encuentra garantizada, pero permanece acotada al respeto irrestricto de los derechos humanos”, señala el comunicado difundido por los canales.
El contenido completo ya está disponible en el canal oficial de Sabina Berman en YouTube. Durante la charla, Sabina Berman cuestionó de forma insistente y crítica la postura de Eduardo Verástegui respecto al aborto. "El aborto es un crimen… Yo quiero defender la vida de todos…", dijo en la entrevista el exactor.
"Y yo te agradezco mucho que nos quieras cuidar a todos, excepto cuando nosotros no queremos que nos cuides", reviró Berman.
Estas declaraciones han generado reacciones polarizadas en redes sociales, entre quienes defienden su derecho a expresarse y quienes respaldan la decisión de los medios públicos de no difundir contenidos que vulneren derechos humanos.