¿Por qué detuvieron a YosStop? Su abogado ya dio detalles

Es importante precisar que no existe ninguna medida de protección vigente que impida que Yoss pueda hacer uso de sus redes sociales, sino que la medida ordenada por el juez de suspender está dirigida a la fiscalía capitalina para que lleve a cabo las gestiones ante las distintas plataformas de redes sociales para la cancelación de las cuentas antes referidas. Si nuestra cliente no ha hecho uso de sus redes sociales, ha sido por prudencia y decisión propia, más no porque exista prohibición alguna para ello”

Emiliano Robles Gómez