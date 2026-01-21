Por presión del ARMY, revelarán precios de BTS en México este jueves

Entretenimiento

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Luego de una ola de inconformidades, protestas y comentarios en redes sociales por parte del fandom ARMY en México, la empresa organizadora de los conciertos de BTS confirmó que los precios de los boletos se darán a conocer el jueves 22 de enero a las 9:00 horas.

La molestia de los fans surgió a raíz de la falta de información clara sobre los costos de los boletos a tan solo unos días del inicio de la preventa exclusiva para miembros registrados en Weverse. La ausencia de detalles generó confusión y reclamos hacia OCESA y Ticketmaster.

Es de recordar que este miércoles por la mañana también se modificó la preventa ARMY, misma que ahora se llevará a cabo el viernes 23 de enero, mientras que la venta general iniciará el sábado 24, ambos a partir de las 9:00 horas.

Ten en cuenta que las condiciones de acceso a la preventa exigen contar con un número de membresía ARMY válido (de 9 dígitos, comenzando con “BA”) y que el correo vinculado a Weverse coincida con el de la cuenta de Ticketmaster, situación que ha generado frustración entre varios usuarios.

