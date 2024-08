Por infartos cerebrales, César Bono presenta problemas de movilidad

“Estoy jodido de la movilidad. No puedo recuperarla. Tengo mi mano espástica. Le doy órdenes y simplemente no se abre. No obedece. Los infartos fueron del lado derecho, pero provocan que se pierda la movilidad del lado izquierdo”

Además, el actor mexicano mencionó que se encuentra en tratamiento para recuperar su movilidad.

mrh