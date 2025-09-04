¡Por fin! Silksong llega a consolas y PC: precio y plataformas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Después de años de misterio, especulación y retrasos, Hollow Knight: Silksong ya está disponible a partir de este jueves en todas las plataformas principales. El anuncio ha sorprendido a la comunidad gamer, que llevaba seis años esperando la secuela del popular título indie de 2017.

Silksong fue revelado por primera vez en 2019 por el estudio australiano Team Cherry, pero desde entonces la información sobre el juego fue escasa. El prolongado silencio alimentó teorías, memes y una comunidad que se mantuvo atenta a cada mínima pista.

El juego retoma el estilo metroidvania que convirtió a Hollow Knight en un fenómeno de culto, pero ahora con una nueva protagonista: Hornet, quien tendrá que explorar un vasto mundo lleno de peligros, secretos y enemigos.