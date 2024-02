¡Por eso joven! Mujer policía detiene a conductor por ser muy guapo en Edomex [Video]

“Carnal ahí tenías un paro jajajaja ¿Para qué le das el número mal?”, “Una vez me pasó eso. Iba conduciendo y utilizado el celular; me detuvo, literal solo platicamos, me pidió mi número y le dije que no podía”, “Problemas que quiero tener”, “Me estás diciendo que ahora los hombres aplicamos la del número falso”, son algunos de los comentarios que se pueden encontrar en la publicación

mrh