Por broma de la novia, juez cancela boda civil; les cambió la cara

Brasil (MiMorelia.com).- Una pareja pasó de la felicidad a la incertidumbre cuando estaba a punto de unirse en matrimonio pero la broma "inocente" que ella cometió molestó al juez y éste canceló la boda.

La pareja de jóvenes brasileños se encontraba ya en la ceremonia ante el juez, con invitados y testigos y como es el protocolo, el juez preguntó al hombre si era su voluntad casarse a lo que él respondió que sí.

Al preguntarle a la novia, ella en tono de broma respondió que no aunque de inmediato dijo que sí y soltó algunas risas igual que los invitados.

El juez tomó la primera respuesta y negó el casamiento, aunque ella se disculpó y señaló que era por los nervios.

"No puede bromear así. No, no tiene disculpa. Infelizmente hoy no podremos realizar la ceremonia. Pueden hablar con la secretaria y agendar otra fecha", dijo el juez mientras regresaba los anillos al novio.