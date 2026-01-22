¡Pop-punk eterno! Simple Plan regresa a México con conciertos en solitario

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La nostalgia del pop-punk se apodera de México con el regreso de Simple Plan, banda icónica de la escena dosmilera, que ofrecerá dos conciertos en solitario en el país este 2026.

La agrupación canadiense se presentará el 25 de marzo en el Auditorio GNP Seguros de Puebla y el 27 de marzo en el Auditorio Telmex de Guadalajara, como parte de su gira “Bigger Than You Think!”, que celebra su 25º aniversario.

La preventa Banamex comenzará el 26 de enero a las 10:00 a.m., mientras que la venta general estará disponible desde el 27 de enero, a través de Eticket (Puebla) y Ticketmaster (Guadalajara). Los accesos VIP podrán adquirirse desde antes en el sitio oficial: officialsimpleplan.com.