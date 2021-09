Policías lo detienen por no usar cubrebocas; llama a su mamá y lo regaña

Perú (MiMorelia.com).- A través de un video publicado en redes sociales, un joven fue exhibido luego de que fuera detenido por no usar cubrebocas y humillar a unos policías.

Al parecer el muchacho que no quiso usar cubrebocas y no conforme con humillar y agredir a los policías de Perú, le habló a su mamá por teléfono para que fuera a ayudarlo, pero la historia dio un giro total, pues la señora lo regañó enfrente de todos.

“Qué me vas a tocar, ¿qué te crees? Ni siquiera eres policía, no me toques. Mamá, me quieren hacer subir a la comisaría porque supuestamente no me puse mascarilla, estos igualados”.

Todo comenzó cuando un joven de Perú, identificado como Luis Antonio Chara, comenzó a comportarse de manera poco respetuosa hacia los policías que lo detuvieron por no usar el cubrebocas, al grado de humillarlos verbalmente.