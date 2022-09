Policía de Guanajuato desconoce a Santa Fe Klan y lo somete con violencia

Ante ello, se observa que la policía lo somete y el cantante de Guanajuato acaba en el suelo, y luego se pone de pie.

En la grabación también se ve a una persona que le explica a la policía que están grabando un video y que no están haciendo nada malo, pero las autoridades no ceden y suben el tono.

"Abre la mochila cabrón, te estoy diciendo", se oye a un policía mientras Santa Fe Klan se pone de pie y otro le explica que sólo están haciendo "una promoción".

Por último, se supo por la página que subió el video que al final todo salió bien y que se aclararon las cosas.

"Me comuniqué con su equipo , Gracias a Dios me comentan que El está bien se aclaró todo , pues El no estaba haciendo nada malo ! …pero pues uno en México ya no sabe uno si son buenos o malos los policías", finaliza.