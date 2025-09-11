Polémica en Culiacán por presentación de Miguel Bosé en el Grito de Independencia

Culiacán, Sinaloa (MiMorelia.com).- La cercanía del Grito de Independencia en Culiacán abrió un debate entre quienes esperan la celebración y quienes consideran que no existen condiciones de seguridad para realizarla, tras una nueva jornada de violencia en el estado.

El programa artístico, que incluye al cantante español Miguel Bosé, a Marisela y a El Coyote y su Banda Tierra Santa, ha sido blanco de críticas en redes sociales, donde ciudadanos expresaron preocupación por la inseguridad y pidieron a los artistas cancelar sus presentaciones.

El ambiente se tensó luego de que la Fiscalía General del Estado reportara ocho homicidios el mismo día en que el gobierno estatal anunció los detalles del evento. Para muchos internautas, la coincidencia refleja la distancia entre la realidad de las calles y los festejos oficiales.