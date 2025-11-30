Poderoso ritual para el "premio mayor" este diciembre es revelado por Mhoni Vidente

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- De cara a las fiestas decembrinas, Mhoni Vidente compartió un ritual especial para realizar el 1 de diciembre, cuyo objetivo es atraer estabilidad económica, suerte, aguinaldo, bonos, premios de posadas y hasta el “premio mayor” del 25 de diciembre.

El ritual se puede hacer a cualquier hora del día y está pensado para purificar energías y abrir caminos hacia la abundancia.

Se requiere una veladora blanca, cinco monedas iguales, tres limones verdes, canela en polvo, incienso de sándalo, una copa con tequila (o ron o mezcal), y perfumes, de preferencia atrayentes o de uso personal.

Entre los pasos más importantes está pasar los limones con forma de cruz por el cuerpo mientras se reza un Padre Nuestro y un Ave María, visualizarse recibiendo dinero o buenas noticias, y luego colocarlos en agua para observar si flotan. Si se hunden, hay que repetir el proceso al día siguiente.

También se debe prender la veladora sobre un plato con canela y las cinco monedas alrededor, encender el incienso y pedir con fe al Arcángel Uriel por estabilidad, salud y crecimiento. Una vez que la vela se consuma, las monedas deben guardarse en la cartera como símbolo de prosperidad.

El agua con los limones debe cambiarse diariamente hasta que todos floten, lo que indica la limpieza de energías negativas. El licor ofrecido puede verterse en el porche o calle, como cierre del ritual.

Mhoni Vidente enfatizó que este proceso debe hacerse con fe y aseguró que, al concluirlo, se abrirán oportunidades materiales y espirituales durante todo diciembre.